Giudice Sportivo, Promozione. Il Ceriale perde Hamati per tre giornate, quattro turni nel girone B a Calise

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/ 5/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

FORZA E CORAGGIO

A titolo di responsabilità oggettiva, per non aver vigilato sull'accesso in zona riservata, tanto che, a fine gara, un tesserato della società ospite entrava indebitamente nella zona spogliatoi, rivolgendo espressioni ingiuriose nei confronti dell'allenatore della società e cercando il contatto fisico con lui.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 5/2022

DE STEFANO DOMENICO (LEGINO 1910)

DEIDDA SALVATORE (TARROS SARZANESE SRL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

Già in pendenza di una precedente squalifica, a fine gara entrava indebitamente nella zona spogliatoi, rivolgendo espressioni ingiuriose nei confronti dell'allenatore avversario e cercando il contatto fisico con lui. Veniva riconosciuto dagli AA e la sua identità veniva confermata anche dal dirigente accompagnatore della società (sanzione aggravata dal fatto di dover ancora scontare una precedente squalifica). La presente sanzione dovrà essere scontata a decorrere dallo spirare di quella precedentemente irrogata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIGAIA GIORGIO (COLLI ORTONOVO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

Rivolgeva espressioni ingiuriose verso la terna arbitrale, giungendo testa a testa con il ddg, mentre lo insultava.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUERRA ANDREA (BRAGNO)

MONNI EMMANUELE (BRAGNO)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)

BRUZZESE JACOPO (SERRA RICCO 1971)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)

LIUZZO DAMIANO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CIDALE LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

SILVA MARIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

BEVEGNI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

PECAJ LEDION (REAL FIESCHI)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

DEIDDA MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

BALAYOKO MAMADOU (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTOLASO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BREEUWER LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAGHAMIFAR SHARUZ (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

CANTONI LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

STURLESE LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GLORIA DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MASHA JOY (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FURIO PIETRO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MONTECUCCO MATTEO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

RIBIZZI MARCO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MORETTINI FABIO (MAGRA AZZURRI)

ROSSI DAVIDE (PRAESE 1945)

VOLPE CRISTIAN (SERRA RICCO 1971)