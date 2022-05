Il pietrese Sebastiano Gravina ambasciatore della Fispic alla mostra "Un secolo d'azzurro. La storia della nazionale italiana di calcio" (FOTO)

È stata una giornata decisamente particolare quella vissuta dal pietrese Sebastiano Gravina, capitano della nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti. L'attaccante classe '90, ormai idolo del web grazie ai suoi profili social "Videociecato" con il quale racconta con simpatiche gag la vita di un non vedente, ha infatti rappresentato la Fispic (Federazione italiana sport per ipovedenti e ciechi) alla mostra celebrativa "Un secolo d'azzurro. La storia della nazionale italiana di calcio" presente fino al prossimo 7 maggio a Tivoli.

L'esposizione, patrocinata da Figc, Anci e Adicosp, presenta un'accurata selezione tra i memorabilia originali, come i palloni e gli scarpini della fine dell'800, le maglie degli anni Cinquanta, come quella di Amedeo Amadei, le maglie degli anni Sessanta/Settanta come quella di Gianni Rivera, fino a quelle più recenti di Paolo Rossi, Vialli, Totti, Buffon, Verratti e tanti altri campioni e curiosità, che del calcio hanno fatto la storia sportiva ma soprattutto culturale, unendoci nei sentimenti d'identità e appartenenza nazionale. Si tratta della più importante esposizione storica della nazionale di calcio italiana.

Per Gravina, accompagnato dal Segretario generale Andrea Cesolini, un'altra bella soddisfazione che si unisce alle recenti ottenute sul campo (suo il gol della storica vittoria azzurra contro la Spagna al torneo delle Tre Nazioni svoltosi in Inghilterra) e in ambito sociale (una su tutte la Bandiera Lilla ricevuta dal Comune di Pietra Ligure).