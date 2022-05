Formula 1. A tutta birra con Leclerc e Verstappen: scopriamo di più su questi piloti

Ferrari contro Reb Bull è l’accoppiata che sta infiammando il campionato nella classifica costruttori e le scommesse della classifica piloti non cambiano molto, perché la sfida all’ultimo testacoda è quella fra Leclerc e Verstappen. Ecco alcune curiosità biografiche su questi due piloti che saranno i protagonisti assoluti del Mondiale di Formula 1 2022.

Charles Leclerc

Figlio d’arte del pilota di Formula 3 Hevré Leclerc, Charles nasce a Monaco nel 1997 ed è il primo pilota monegasco in assoluto ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1, attualmente sono 4 le bandiere a scacchi sotto cui è passato il pilota Ferrari.

In gara usa sempre il numero 16 che è anche la data del suo compleanno, la sua carriera comincia nel 2005 e vince il campionato francese PACA dei kart: buona la prima. Ripete l’impresa nel 2006 e 2008, nel 2010 approda in KF3, nel 2012 corre in KF2, chiudendo la carriera del karting nel 2013.

Nel 2015 partecipa al campionato di Formula 3 europea e nello stesso anno si laurea in GP3 diventando campione, il 2017 rappresenta l’ingresso del pilota in Formula 2 e nello stesso anno cominciano i test per la Formula 1 con la Ferrari che già nel 2016 aveva annunciato l’acquisto di Leclerc, un investimento futuro che a quanto pare sta fruttando molto bene. Nel giorno del 22 settembre del 2017 vengono ufficializzati i suoi test in Formula 1 con la Sauber per 4 sessioni di prove libere, scuderia che lo vedrà protagonista anche nel campionato 2018. Il 2019 è l’anno in cui entra nel team Ferrari.

Le quote vincenti F1 2022 danno pari valore a Leclerc e Max Verstappen per la vittoria del mondiale: entrambi quotati a 1.95.

Max Verstappen

Nato a Hasselt in Belgio nel 1997, Verstappen è un pilota olandese che possiede anche la cittadinanza belga e ha debuttato in Formula 1 a 17 anni nel 2015 con la Toro Rosso, attuale scuderia Alpha Tauri. Nel 2016 passa alla scuderia Red Bull Racing.

Il campione olandese ha subito infranto un record, diventando il pilota più giovane in assoluto a vincere una gara del Mondiale di Formula 1: aveva soltanto 18 anni, 7 mesi e 15 giorni. All’età di 24 anni si laurea Campione del Mondo nel 2021 con la Red Bull, riuscendo a contrastare il dominio Mercedes.

Con la Toro Rosso chiude il campionato del 2015 al dodicesimo posto e nel 2016 con la Red Bull chiude il campionato alla quinta posizione. Nel campionato di Formula 1 del 2017 si piazza sesto, nel 2018 arriva quarto sotto la bandiera a scacchi della classifica piloti, nel 2019 e nel 2020 entra sul podio chiudendo il Mondiale al terzo posto.

Alla luce delle due storie raccontate è ancora più evidente come questi due campioni si daranno filo da torcere a vicenda durante il Campionato Mondiale di Formula 1 2022.