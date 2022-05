Calcio, Carcarese. Inizia la corsa al titolo regionale. Il ds Gandolfo: "Curiosi di confrontarci con la Sampierdarenese. Castiglia? Ci sentiremo in settimana..."

Le fasi finali al termine della regular season sono sempre viste inizialmente in maniera un po' indigesta dalle società capoclassifica, stremate da campionati spesso combattuti fino all'ultima giornata.

Quando arrivano però le partite con le altre big della Prima Categoria Ligure, riemerge spesso la mentalità vincente e la voglia di prevalere contro squadre di egual valore.

Così sarà anche per la Carcarese, come conferma il ds Gandolfo, attesa domani pomeriggio al Corrent dal match con la Sampierdarenese.

Direttore, come si arriva a questa partita?

"Abbiamo qualche assenza di rilievo, tipo Moresco e Canaparo, ma il resto della squadra si è allenato bene. C'è qualche acciacco da smaltire, però a conti fatti ci presentiamo in discrete condizioni di fronte a un'avversaria di indubbio valore".

Le fasi finali rappresentano sempre un appuntamento affascinante. Difficile credere che la Carcarese non si voglia giocare le proprie possibilità fino alla fine.

"Infatti è proprio così. Ci hanno detto che il nostro girone era più agevole rispetto agli altri e abbiamo la possibilità di testimoniare ancora una volta quello che è il nostro valore. La Sampierdarenese è una squadra di gamba, incisiva e se batti due volte il Savona in altrettanti incontri significa che non difetti di qualità".

Lavori in corso per la prossima stagione?

"Ci stiamo concentrando sul Settore Giovanile con l'obiettivo di istituire qualche leva in più. Siamo focalizzati principalmente su questo. Sul fronte Prima Squadra, invece, siamo alla ricerca di giovani da integrare in organico, senza dimenticarci di Luca Castiglia. Il suo ingaggio resta una possibilità e proprio in settimana ci incontreremo per esplorare la fattibilità del tesseramento".