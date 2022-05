F1. Stratosferica Ferrari in qualifica a Miami: prima fila tutta rossa, Leclerc è di nuovo in pole

È davvero affascinante la cornice di Miami in cui è approdata la Formula 1 per il quinto appuntamento del 2022. Ed è davvero entusiasmante il duello in pista tra Ferrari e Red Bull.

È il monegasco Charles Leclerc a fare la pole position, e ci pensa Carlos Sainz a colorare di rosso la prima fila, approfittando di un errore di Verstappen nell'ultimo tentativo dopo che a inizio Q3 era stato l'olandese a far segnare il miglior tempo.

Insomma, servirà domani per stabilire chi è la macchina migliore e il pilota più in forma del momento, certo è che al netto dell'errore del campione del mondo in carica, il Cavallino ha portato tutta la potenza a disposizione nel motore e i risultati si sono visti. Ma i punti si fanno alla domenica: Leclerc lo sa, e contiene la sua felicità in un pacato team radio pronunciando solo "let's go".