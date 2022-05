Nuoto. Il 15 maggio scatta I'm Ponente, il circuito coinvolgerà Varigotti, Spotorno e Albisola

La Stile Libero asd organizza “I’M PONENTE” 2022, circuito composto da 3 tappe che si svolgeranno a Varigotti (Finale Ligure) il 15 maggio, a Spotorno il 12 giugno e ad Albisola il 9 ottobre. La manifestazione avrà i patrocini della Rari Nantes Savona e dei comuni di Finale Ligure, Spotorno e Albisola che ospiteranno le tappe.

Ogni tappa prevede diverse distanze in acque libere:

➢ 5 Kilometri

➢ Miglio Marino

➢ Mezzo miglio Marino

➢ 400 KIDS

➢ 200 SPRINT

➢ 400 BY NIGH

Nelle distanze Miglio, Mezzo miglio, 400 KIDS e 200 SPRINT e 400 by night la partecipazione è aperta alle persone diversamente abili.

Il circuito prevede dei gadget per tutti gli iscritti, con premiazioni che si svolgeranno ad ogni tappa delle seguenti categorie divise tra uomini e donne: MASTER FIN, AGONISTI FIN, AMATORI, COMBINATA, RE E REGINA DEL MARE E 2 CATEGORIE KIDS.

Sono previsti 500 iscritti per ogni tappa.

Tali giornate oltre ad essere espressione di discipline sportive-culturali come il nuoto, la musica e l'intrattenimento lasceranno ampio spazio a diverse associazioni di volontariato al fine di lanciare un messaggio più ampio rispetto a quello puramente sportivo. Inoltre, essendo la manifestazione aperta anche alle persone diversamente abili trasmetterà anche un forte segnale di inclusività.

L’obiettivo di tale circuito non è unicamente quello di creare giornate di sport, ma anche momenti di condivisione, inclusione, amicizia e cooperazione.

La manifestazione, che è alla sua prima edizione, sarà curata da uno staff di professionisti qualificati per assistenza in acqua e a terra, per la comunicazione, per il cronometraggio (mysdam). Saranno, inoltre, allestiti punto ristoro, punto dj e speaker, punto accoglienza, gazebi per sponsor e associazioni.