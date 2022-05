Calcio. Eccellenza ai titoli di coda: il Taggia sogna gli spareggi nazionali, al Pietra Ligure serve un miracolo per evitare la retrocessione

Una prima metà di campionato esaltante, poi il calo e la poule playoff, con tanto di salvezza anticipata, conquistata in extremis.

La stagione del Taggia è stata vissuta tra continui alti e bassi, proprio come capitato anche nel gironcino promozione pronto a mandare in scena, nel pomeriggio, le gare dell'ultimo turno: la formazione di Siciliano, reduce da tre vittorie consecutive che l'hanno proiettata subito alle spalle della Fezzanese capolista, sogna la qualificazione agli spareggi nazionali a coronamento di un percorso da 8 in pagella. Servirà però battere la Cairese, ormai tagliata fuori dalla corsa al secondo posto dopo un paio di passi falsi di troppo; pronte ad approfittare di uno stop dei ponentini Campomorone ed Albenga, impegnate rispettivamente contro Fezzanese e Rapallo&Rivarolese.

Nella poule playout, ancora da definire gli ultimi due posti per evitare la retrocessione: in lizza Rivasamba, Busalla, Ventimiglia e Pietra Ligure: la formazione di Pisano, dopo il tonfo interno con gli arancioneri, deve battere il Varazze, tifare un 1X della Sestrese sul Busalla e sperare che lo scontro diretto tra la formazione di Del Nero e i frontalieri non finisca in pareggio. A chiudere il programma Arenzano-Ospedaletti e Athletic-Cadimare.