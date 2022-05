Pallapugno: i risultati del fine settimana dalla Serie A all'Under 21

Serie C2 Girone A - Seconda giornata

Subalcuneo-Prodeo rinviata per pioggia e campo impraticabile a sabato 14 maggio, alle 15, a Cuneo.

Ceva-San Leonardo rinviata per pioggia e campo impraticabile a mercoledì 11 maggio, alle 20.30, a Ceva.

Don Dagnino B-Augusto Manzo A 9-6

Merlese-Neivese rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 9 maggio, alle 20.30, a Mondovì.

Riposa: Caraglio



CLASSIFICHE e PROSSIME GARE



Serie C2 Girone B - Seconda giornata

Pro Paschese-Ricca 6-9

Bormidese-Gottasecca 8-9

Speb-Peveragno 3-9

Murialdo-Monticellese rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 9 maggio, alle 20.30, a Bormida.

Don Dagnino A-Augusto Manzo B 9-6



CLASSIFICHE e PROSSIME GARE