Piatti della tradizione, innovazione e differenti impasti per la pizza, anche “gluten free”: ecco Fa Fumme ad Albenga

Una grande passione sia per i piatti della tradizione che per quelli innovativi, sempre pronto a cogliere le novità, le ispirazioni e le necessità delle persone: Fa Fumme è un ristorante e pizzeria con forno a legna nel cuore di Albenga, nella splendida piazza delle Erbe, centro della movida ingauna.

“Il nostro ristorante propone piatti di cucina tradizionale ligure, ma non solo, che punta a valorizzare i prodotti del territorio, annoverando anche le eccellenze di Albenga, quali la zucchina trombetta, l’asparago violetto, il carciofo spinoso e il pomodoro cuore di bue – spiega il titolare Massimo Rizzo -. Amiamo fondere tradizione e innovazione, soprattutto nelle pizze e nelle modernissime focacce gourmet, con farciture fantasiose e ricche di ingredienti pregiati”.

Non solo! Massimo Rizzo, che si dedica con particolare attenzione all’ascolto delle persone e allo studio di ricette per nuovi equilibri di sapore, ha messo a punto uno speciale impasto “Gluten Free”, privo di glutine, preparato con materie prime di altissima qualità. “Così soddisfo le esigenze delle persone particolarmente attente alla dieta, vuoi per necessità legate alla salute, o per restare in ottima forma fisica”.

Tra le particolarità del settore pizzeria presso il noto locale ingauno, la proposta di altri due impasti: classico Fa Fumme, preparato con farina 00 e macinata a pietra tipo 1, per una pizza gustosa e particolarmente leggera; 5 cereali e farro, con un’elevata quantità di fibre e proteine, altamente digeribile e croccante.

“Molto apprezzata dai clienti anche la celebre farinata di ceci, che proponiamo in diverse varianti, per accontentare tutti i palati”.

Le diverse e ampie sale interne, grazie a una recentissima ristrutturazione, rappresentano lo stile delle tipiche piazze liguri di una volta, dove poter trascorrere momenti di gusto e spensieratezza. Molto frequentati tutto l’anno, ormai, i due dehors: il più ampio e riscaldato (quando le temperature lo richiedono) in Piazza delle Erbe e uno di dimensioni più contenute nel vicolo parallelo, in cui passare piacevoli momenti conviviali.

Fa Fumme è vincitore del Travellers’ Choice 2020 di Tripadvisor e annoverato nel registro delle Eccellenze Italiane.

“Lavoriamo con grande passione, lo dicono i nostri piatti”, conclude Massimo Rizzo.