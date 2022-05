Calcio, Aurora. Testa alta e un super gol per Simone Pizzolato contro il Pontelungo: "La nostra resta una grande stagione. Il prossimo anno? Devo riflettere se continuare o meno" (VIDEO)

Uno sguardo alla porta e via a calciare verso lo specchio di Fabio Rossi, regalando qualche attimo di speranza in più per le sorti dell'Aurora.

Il gol di Simone Pizzolato è stato tanto bello quanto inutile per i gialloneri, arrivato di fatto dal cerchio di centrocampo, pochi attimi dopo il 2-0 realizzato da Sfinjari.

Un'eliminazione che non toglie nulla alla stagione dei valbormidesi, pronti a proporsi con forza nelle zone nobili della classifica.

Resta però il dubbio di vedere l'ex giocatore della Cairese, ormai diventato una sorta di tuttocampista, vista la duttilità esibita anche ieri sera al Riva, ancora vittima di quei costanti infortuni che ne hanno pregiudicato la crescita.