Calcio, Ligorna. Il punto con il Pont Donnaz blinda la salvezza. Il presidente Saracco: "Lotta infinita, la vittoria di Novara rimarrà epica"

Basta un pareggio al Ligorna per conquistare la salvezza in Serie D. Contro i valdostani del Pont Donnaz i Biancoblù conquistano il punto che fa scatenare la festa negli spogliatoi per un traguardo ottenuto con merito al termine di una stagione lunga e ricca di soddisfazioni.





Una partita molto equilibrata quella di domenica. Vantaggio biancoblù al 30', conquistato grazie a un autogoal di Vesi su traversone di Cericola. Nel secondo tempo, invece, il pari degli ospiti al 52' con la conclusione in area da parte di Frugoli. Grande parata da parte di Atzori su calcio di punizione, sempre nel secondo tempo, con il portiere biancoblù che salva così un risultato che diventa poi definitivo.





Questo il commento di Stefano Botta, capitano biancoblù: «Siamo contenti. Sono arrivato un anno fa, abbiamo vinto l’Eccellenza e quest’anno volevamo garantire un altro anno di Serie D al Ligorna. La società ci ha dato tutto quello che poteva darci, è stato un campionato veramente duro e tosto. Ci sono stati momenti più difficili e momenti veramente belli, grandi vittorie contro squadre blasonate. Abbiamo fatto più fatica magari con le nostre dirette concorrenti diretti. Alla fine è arrivato questo punto al termine di una settimana in cui abbiamo fatto calcoli su calcoli e siamo felicissimi. Il momento chiave della stagione? La sconfitta in casa con la Caronnese, 0-1 all’ultimo minuto, forse è stato il momento più difficile in cui ci siamo trovati. Da lì poi è scattato qualcosa, abbiamo iniziato a fare risultati un po’ su tutti i campi con vittorie importanti che ci hanno fatto scalare la classifica. La vittoria anche contro la Sanremese ci ha dato tre punti fondamentali perché ci ha permesso di gestire meglio i risultati successivamente».





Questo il commento di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: «L’anno scorso siamo riusciti a vincere l’Eccellenza al primo colpo e oggi siamo riusciti a mettere la parola fine a questa lotta salvezza infinita. Volevo ringraziare tutta la nostra gente che è venuta qua, tutte le persone che hanno lavorato durante tutto l’anno. Ci sono stati tanti mesi di lavoro dietro a una stagione così importante per una società come il Ligorna. Il momento chiave? Non c’è stato un momento in cui abbiamo fatto poco e un momento in cui abbiamo fatto molto. Però sicuramente quelle 7 partite in 21 giorni, con la vittoria contro Novara, Lavagna e Chieri, sono state un momento che ci ha dato la consapevolezza di essere una buona squadra. La vittoria a Novara è stata veramente speciale. Quella è stata una giornata epica come abbiamo detto già dopo la partita».





LIGORNA vs PONT DONNAZ 1-1 (1-0)

MARCATORI: 30' Vesi (aut), 52' Frugoli

LIGORNA: Atzori, Placido, Scannapieco, Botta (32' Silvestri), Cabigalupo, Lala (54' Raja), Brunozzi (73' Lipani), Cericola, Cipolletta, Garbarino A., Donaggio (74' Gomes). A disposizione: Colleoni, Orlando, Garbarino L., Gerbino, Salvini. Mister: Roselli.

PONT DONNAZ: Cabras, Cason, Jeantet (63' Forcini), De Cerchio, Frugoli, Sterrantino, (56' Moussafi), Mazzotti (78' Tassi), Cateni, Vesi, Zucchini, Maingonnat (68' Gulli). A disposizione: Mastrolillo, Florio, Gaeta, Lugnan, Volpatto. Mister: Erbetta.

ARBITRO: Vailati di Crema