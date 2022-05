Calcio, Pontelungo. Granata maturi e consapevoli verso i playoff regionali. Zanardini e Gallione in coro: "Raggiunti i nostri obiettivi, ora giochiamocela" (VIDEO)

Il temine progetto è una parola decisamente inflazionata all'interno del mondo calcistico, a partire dai dilettanti fino ad arrivare ai professionisti, ma quel percorso imbastito diversi anni fa dal Pontelungo e dal presidente Neri può dirsi arrivato a pieno compimento.

I granata hanno saputo infatti allestire un organico di primo livello, profondo e pronto a regalare a mister Zanardini diverse soluzioni in corso d'opera, anche a seconda dell'avversario che si pone di fronte.

Ieri sera i granata hanno saputo infatti produrre un numero altissimo di occasioni da rete, peccando di concretezza, ma candidandosi a protagonista davvero credibile sia per la finale di Coppa Liguria ma soprattutto per la fase regionale playoff, come conferma lo stesso tecnico insieme ad Emanuele Gallione.