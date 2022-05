Il campionato si è chiuso con due giornate di anticipo in casa della prima inseguitrice.

Non poteva chiedere di meglio il Vadino per coronare la propria cavalcata in campionato contro un avversario a dir poco ostico e tenace come la Virtus Sanremo.

Una soddisfazione da celebrare al meglio per mister Giunta e tutto il team arancionero.