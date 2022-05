Ci ha provato fino alla fine la Virtus Sanremo a tenere aperta la lotta promozione contro il Vadino, ma con la sconfitta interna di ieri mattina i matuziani hanno dovuto mollare il colpo di fronte al successo ingauno.

Mister Massimiliano Moroni non ha celato l'orgoglio per il campionato dei suoi ragazzi, elogiandoli anche per il gioco espresso, meno speculativo, secondo il giudizio del tecnico ponentino, rispetto a quello arancionero.