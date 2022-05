Rugby. Sconfitta indolore per il Savona a Cernusco, raggiunta la finale nella seconda fase interregionale

Con il derby fra il CUS Genova e il Recco si è concluso il Campionato Nazionale di Serie A. Al CarliniBollesan finalmente si è visto un pubblico piu’ numeroso rispetto alle precedenti partite, e non è mancato neppure il caloroso incoraggiamento ai rispettivi beniamini. Ha vinto la squadra universitaria mettendo presto alla corde il pur volitivo avversario. Merito soprattutto del pack biancorosso, decisivo in varie situazioni. Il CUS Genova ha utilizzato: Migliorini, Vimercati, Corona, Pressenda, Gesa, Ricca, Granzella, Bertirotti, Pendola, F. Imperiale, Amadio, P. Imperiale, Barry Fassouma, Felici, Bortoletto. Dalla panchina Rifi Said, Gherardi, Gargiullo, Repetto, Pichler, Mandivenga, Satta. Allenatori: Sandri/Bernardini. RECCO: L. Romano, Salerno, Armijos Vargas, E. Barisone, Guastamacchia, L. Tagliavini, Mitri, Rosa, Canoppia, Navone, Cartoni, Nese, S. Maggi, Albarello, Tomarchio. Dalla panchina: Coppola, Conca, Matulli, S. Romano, Natale, Nuccio, Falchi. All. Jem Van Vuren. Intanto prosegue anche la Serie C e il Savona, pur cedendo di misura a Cernusco sul Naviglio, si è qualificato per la finale per il primo posto nella seconda fase interregionale con la squadra lombarda del Rho.

SERIE A/GIRONE 1 (IX GIORNATA RITORNO)

CUS Genova – Pro Recco 56/3

Amatori Alghero – VII Torino 26/15

A.S.R. Milano – Promotica I Centurioni 27/10

Parabiago – Biella 43/20

ITINERA CUS Torino in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 77, Biella 64, Parabiago 56, A.S.R. 48, I Centurioni 46, Alghero 29, VII Torino 24, CUS Genova 19, Pro Recco punti 0.

N.B. CUS Torino ammesso ai play off promozione.

SERIE C/SEMIFINALI/RITORNO

Cernusco – Savona 17/5 (punti 4-0) and. 15-30 (punti 0-5)

Punti totali Cernusco 4/Savona 5, passa il turno Savona.

Rho – CUS Pavia 38/10 (punti 5-0) and.20/14 (4-1) Punti totali Rho 9/CUS Pavia 1, passa il turno Rho.

SERIE C/GIRONE V° POSTO

R.C. Spezia – Amatori Genova 7/15

CLASSIFICA: Parabiago punti 5, Amatori Genova 4, R.C. Spezia 0.

SERIE C – COPPA MARE E MONTI

Semifinali 1°/4° posto gare di andata

CUS PO – Unione Monferrato 18/17 (PUNTI 4/1)

Volpiano – UR Riviera 14/22 (PUNTI 1/4)

Semifinali 5°/8° posto gare di andata

Collegno – Province dell’Ovest 15/37 (PUNTI 0/5)

Moncalieri – CUS Genova 26/23 (PUNTI 5/1)

Finale 9°/10° posto gara di andata

Val Tanaro – Lions Tortona 16/15 (PUNTI 4/1)

CONFERENCE – UNDER 17 GIRONE 1 INTERREGIONALE (GG.2)

CUS Milano – Province dell’Ovest 27/12

Jr Brescia – A.S.R. Milano 32/19

Parabiago – CUS Torino 34/17

Unione Monferrato –Amatori&Union Milano 19/21

CLASSIFICA GENERALE:

Jr Brescia punti 34, Amatori&Union Milano 33, Monferrato 24, CUS Milano 19, Province dell’Ovest 18, A.S.R. Milano e Parabiago 16, CUS Torino 4.

CONFERENCE – UNDER 17 GIRONE 2 INTERREGIONALE (GG.2)

Rho – Savona 95/5

Velate – Calvisano 19/39

Biella - Franciacorta 17/20

CLASSIFICA GENERALE:

Calvisano punti 40, Franciacorta 36, Rho 26, Velate e Biella 20, Amatori Genova 12, Savona 4, Como 3.

UNDER 17 II FASE INTERREGIONALE “COPPA MARE E MONTI”

(semifinali 5°/8° posto) gare di andata

Pro Recco – Collegno 20/0 (rinuncia sq2)

(semifinali 1°/4° posto) gare di andata

Alessandria – VII Torino (n.d.)

Ivrea – Union Riviera 38/12

UNDER 15 – TERZA FASE (XVIII GIORNATA)

Province dell’Ovest – Savona 65/26