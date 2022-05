La pioggia non ha fermato il Regionale ligure di pattinaggio su strada a Garessio

La pioggia di sabato scorso non ha fermato il Regionale ligure di pattinaggio su strada che si è svolto sul pattinodromo di Garessio, anche se è stato necessario rinviare alcune gare.

Le gare dei più piccoli sono state ricalendarizzate per il prossimo 2 giugno (sempre in Valle Tanaro). I più grandi impegnati su diverse distanze Sprint, nella lunga a punti e nella Team Sprint. Ad organizzare l’evento il Roller Sports Vado Ligure; presente anche la presidente del comitato regionale Fisr Sabrina Benvenuto, che ha consegnato a Gabriella e Marco Pasquini, una targa in ricordo di Giorgio ex numero uno dell’HP Inline Savona mancato un anno fa.

Proprio l’HP Inline - seconda nella classifica a squadre dietro ai vadesi e davanti al San Nazario, alla Ventimigliese ed alla Sport Inside di La Spezia - ha centrato cinque titoli regionali con Greta Lucon, Fabio Monchiero, Alessandro Briano, Lucrezia Vitale, Luca Zani, Beatrice Calandria; in lizza anche la garessina Ginevra Michelis (due volte quinta) e la pievettese Anna Raviolo. Dagli organizzatori il ringraziamento al Comune, alla Bocciofila Garessina ed all’Acqua San Bernardo.