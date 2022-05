Calcio. Il Pietra deve guardare al Taggia. L'eventuale ripescaggio dell'Imperia avrebbe effetto sui playoff di Promozione

Con la volontà palesata da parte dell'Imperia di poter concorrere ai prossimi ripescaggi, si è scatenata immediatamente la canonica ridda di voci su cosa potrebbe accadere nelle categorie sottostanti.

Secondo quanto filtra dal Comitato Regionale Ligure, a beneficiare infatti del possibile mantenimento della categoria da parte dei nerazzurri sarebbero le squadre partecipanti ai prossimi playoff di Promozione.

Porte chiuse quindi per il Pietra Ligure che proprio a causa delle retrocessioni della stessa Imperia e della Lavagnese si è visto condannato al salto del gambero in Promozione, pur avendo evitato gli ultimi tre posti della graduatoria playout.

Per la società del presidente Faggiano resta quindi aperta solo una strada per la riammissione in Eccellenza, tra l'altro particolarmente stretta: la vittoria del Taggia nei playoff nazionali.