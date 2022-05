Calcio, Prima Categoria. Il CR Liguria ricorda format e date dei playoff, tanti giocatori subito in diffida

PLAY – OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023





Play Off GIRONE A

2° Turno – domenica 08 maggio 2022

Pontelungo 1949 - Aurora Calcio 2 – 1

Campo “A. Riva” di Albenga (SV) ore 20.00

Pontelungo 1949 qualificato al girone unico tra le vincenti i play off dei cinque gironi del Campionato di Prima Categoria

Play Off GIRONE B

1° Turno – domenica 08 maggio 2022

Campese F.B.C. - San Cipriano 2 – 0

2° Turno – mercoledì 11 maggio 2022

Pro Savona Calcio - Campese F.B.C. gara 3B

Campo “A. Picasso” di Quiliano (SV), ore 20.30

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Play Off GIRONE C

1° Turno – sabato 07 maggio 2022

Superba Calcio 2017 - Multedo 1930 1 – 0 2° Turno – mercoledì 11 maggio 2

San Quirico Burlando 1995 - Superba Calcio 2017 gara 3C

Campo “Grondona” di Genova (Pontedecimo) ore 20.30

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Play Off GIRONE D

1° Turno –08 maggio 2022

Calvarese 1923 - Cogornese 0 – 2 2°

Turno – mercoledì 11 maggio 2022 PSM Rapallo - Cogornese gara 3D Campo “U. Macera” di Rapallo (GE) ore 20.45

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Play Off GIRONE E

1° Turno – 08 maggio 2022

Borgo Foce Magra A.F. - Casarza Ligure 0 – 0

2° Turno – mercoledì 11 maggio 2022

Sporting Club Aurora 1975 - Borgo Foce Magra A.F. gara 3E

Campo “H.C. Andersen” di Sestri Levante (GE) ore 20.00

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

Modalità del 3° turno – Fase Regionale:

Le cinque Società vincenti dei turni svoltisi all’interno di ciascun girone prenderanno parte alla Fase Regionale dei play off del Campionato di Prima Categoria che verrà disputata in un girone unico con gare di sola andata. Il relativo calendario sarà sorteggiato il giorno 12 maggio 2022, alle ore 11.00, presso la sede del Comitato Regionale Liguria. Si ricorda che le gare verranno disputate nella giornata in cui la Società ospitante ha giocato le gare di campionato.

Date di svolgimento del 3° turno

Fase Regionale:

14/15 maggio

21/22 maggio

28/29 maggio

02 giugno

04/05 giugno

Al termine delle cinque giornate di gioco verrà stilata la classifica finale dei play off del Campionato di Prima Categoria 2021/2022; in caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del girone, per determinare le posizioni in classifica si terrà conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio.

La classifica finale così determinata sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2021/2022 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2022/2023.

PLAY OFF

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 7/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)

GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BECCIU DAVIDE (MULTEDO 1930)

PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

CAMPAZZO MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

SAVALLI LOPEZ GIORGIO (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 8/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARDUCCI FRANCESCO (AURORA CALCIO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AGATA DIMITRI (CASARZA LIGURE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

PEROTTO ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SUSO KEMO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

GARBARINO SIMONE (CALVARESE 1923)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)

BENZONI THOMAS (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

ROSSI MANUEL (COGORNESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

EL ATIKI MOHAMMED (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)