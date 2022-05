Calcio. L'Ospedaletti chiude i playout con una sconfitta, l'Arenzano vince 4-3 e chiude "capolista"

L’Ospedaletti saluta l’Eccellenza con gli ultimi 90 minuti della stagione sul campo di un Arenzano già salvo per una gara dal puro valore simbolico e senza particolari ambizioni di classifica per entrambe le formazioni. Ne esce una partita spettacolare e un 4-3 finale con le reti orange di Fici, Salmaso e Genovese.

Gara ricca di capovolgimenti di fronte sin dai primi minuti. Subito si rende pericoloso Alasia con un tiro che non inquadra lo specchio della porta. Frenna è abile a neutralizzare i tentativi di Galleri e Baroni, mentre la conclusione di Aretuso finisce alta. Alasia ancora pericoloso sul finire della prima frazione che, però, si chiude con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Galleri al 43’. Negli ultimi secondi Frenna salva il risultato con un altro intervento decisivo.

Nella ripresa passano solo due minuti e l’Ospedaletti firma il pareggio con la rete di Fici su calcio d’angolo battuto da Barbagallo. Ci prova ancora Alasia, ma Lucia salva in uscita. Ancora Frenna chiamato agli straordinari su due tentativi di Baroni che anticipano la rete del nuovo vantaggio dell’Arenzano con Gagliardi.

L’Arenzano trova poi la terza rete con Craviotto al ’74, ma l’Ospedaletti non molla. Valcelli ferma un’azione offensiva dei padroni di casa e, sul contropiede, Aretuso serve Salmaso che accorcia le distanze.

Frenna e Barbagallo salvano ancora il risultato, ma al 90’ Craviotto firma il poker siglando la propria personale doppietta. La rete di Genovese nel recupero vale solo per le statistiche.





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Oddo (18 Genovese), 3 Saih (13 Valcelli), 4 Fici, 5 Ferrari (15 Mihai), 6 Negro, 7 Salmaso, 8 Aretuso, 9 Alasia G. (17 Rovere), 10 Barbagallo, 11 Cassini (14 Alasia A.)

A disposizione: 12 Ventrice, 16 Martini

Allenatore: Christian Maiano



Arenzano: 1 Lucia, 2 Mancini, 3 Calcagno (17 Deri), 4 Rampini, 5 Rossi (18 Gagliardi), 6 Rusca (13 Cicirello), 7 Pellicciari, 8 Damonte A. (20 Tobia), 9 Galleri (15 Craviotto), 10 Baroni, 11 Damonte L.

A disposizione: 12 Catanese, 14 Pirozzi, 16 Ghigliazza, 19 Lupi

Allenatore: Alberto Corradi



Arbitro: Sig. Gianmarco Raggi (La Spezia)

Assistenti: 1° Sig. Claudio Benedetto Maggi (La Spezia); 2° Sig. Paolo Caggiano (La Spezia)



Marcatori: 43’ Galleri, 47’ Fici, 52’ Gagliardi, 74’ e 90’ Craviotto, 82’ Salmaso, 90’+2 Genovese



Ammoniti: Saih, Ferrari, Gagliardi