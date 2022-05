40+1: il 17 giugno scatta la festa per il Doria Nuoto Loano

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Doria Nuoto 2000 Loano ha compiuto nel 2021 quaranta anni di attività. Le restrizioni imposte dalla pandemia CoViD-19 non hanno permesso di festeggiare questo traguardo a dovere la scorsa estate. Per questo motivo, il 17 giungo la società organizzerà una grande festa 40 + 1 a bordo della vasca esterna del Palazzetto dello Sport Elio Garassini.

La DNL vuole celebrare con tutti i suoi atleti tesserati, staff e dirigenti questa ricorrenza per ribadire la propria dedizione nel promuovere la conoscenza e la pratica dello sport amatoriale e l’avviamento agonistico. La DNL 2000 è stata fondata nel 1992 sulle basi della vecchia Doria Nuoto Loano costituita il 31 dicembre 1981 per favorire lo sport del nuoto nella città di Loano e nei comuni limitrofi, a seguito della costruzione del più importante impianto natatorio della provincia. Quarantuno anni di lavoro che racchiudono un bilancio importante, fatto di successi organizzativi ma anche sportivi; la DNL è stata capace di regalare grandi soddisfazioni allo sport italiano, a quello della nostra Provincia e a quello Loanese tra nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, triathlon e salvamento.

In tutti questi anni la DNL ha sempre promosso, e continuerà a sostenere, le attività delle discipline acquatiche e del triathlon attraverso l’organizzazione di corsi rivolti a tutte le fasce di età non solo nell'impianto di Loano ma anche in quello di Finale Ligure. La ASD Doria Nuoto 2000 è fiera di rappresentare una comunità sportiva radicata sul territorio locale, con un cospicuo numero di tesserati ed un rilevante indotto sociale, culturale ed economico che valorizza Loano e i suoi impianti sportivi di riferimento. Il Lions Club Loano, attraverso un service, donerà un sollevatore mobile a funzionamento elettrico per migliorare la fruibilità degli impianti.