Calcio, Atletico Argentina. Marco Prunecchi è il nuovo allenatore: "Spero di raccogliere da tecnico quelle soddisfazioni avute come giocatore"

Il campionato di Prima Categoria è finito da poche settimane, ma l'Atletico Argentina, reduce da una buona stagione nel girone A, con il quinto posto finale in graduatoria, ha già comunicato il nome del nuovo tecnico.

A guidare la Prima Squadra armese sarà infatti Marco Punecchi, ex centravanti tra le altre di Imperia, Ospedaletti, Albenga, Taggia e per ultima in ordine temporale la Carlin's Boys.

Per Prunecchi sarà la stagione d'esordio in prima squadra, dopo l'esperienza vissuta con la Juniores della Sanremese.

L'ingaggio è stato confermato nel pomeriggio dalla società ponentina.

"Ci tento a ringraziare l'Atletico Argentina per la fiducia che mi ha dimostrato. Ho già allenato all'interno di un Settore Giovanile, ma è chiaro che rapportarsi con una Prima Squadra rappresenta per me un'avventura molto stimolante.

Spero di fare bene e di potermi togliere quelle soddisfazioni che ho raccolto come giocatore.

Le ambizioni? Con la società valuteremo eventuali correttivi in merito alla rosa, ma c'è la volontà di migliorare l'ultimo piazzamento e di poter concorrere per i prossimi playoff".