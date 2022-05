Giudice Sportivo, Eccellenza. Le ultime sanzioni al termine dei playoff, tre giornate a Queirolo e Rea

PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 8/ 5/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TUSSELLINO DANIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

BOERO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

ROMEI SIMONE (ANGELO BAIARDO)

BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)

MAZZOLINI RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARTINELLI GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)

MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

NIKA RONALDO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PLAY OUT ECCELLENZA GARE DEL 8/ 5/2022





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

Al 40' del st spintonava veementemente un giocatore della società avversaria quindi gli rivolgeva espressioni minacciose.

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

Al 40' del st a gioco in svolgimento ma a palla lontana colpiva con un pestone un giocatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SERPE PAOLO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANETTI LEONARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)

FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

AKKIOUI MOHAMMED AMINE (VENTIMIGLIACALCIO)

EL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIZZARRI DANIELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GACCIOLI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

TEDESCO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)