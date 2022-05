Pallanuoto: sabato alla Zanelli il ritorno con la Pro Recco, biglietti a 8 euro

Sabato 14 maggio alle ore 20,45, la Carige Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con la Pro Recco nell’incontro valevole per la Gara 2 delle Semifinali 1°/4° posto dei Play off del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2021/2022.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Alessia Ferrari di Genova e Alessandro Severo di Roma. Il Delegato Fin sarà Gianluca Fassino di Torino.

Sono a disposizione biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Il pubblico per accedere alla piscina dovrà indossare la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto ed evitare assembramenti.

Sarà possibile seguire la partita in diretta su Rai Sport web ed in differita su Rai Sport +HD.