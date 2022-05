Sup Team Savona verso l'estremo sud per la terza gara del circuito italiano 2022

Gli atleti si sono diretti con i loro SUP (stand up paddle) dall’estremo nord ovest all’estremo sud est per affrontare la terza tappa del campionato del Circuito Italiano Sup Race

Il 7 e 8 di Maggio si è svolta la Lido Gandoli SUP Race a Taranto, gara del Circuito Italiano di SUP con la federazione italiana canoa e Kayak.

Lido Gandoli provincia d Taranto, una baia fantastica, il vento soffia da sud e le onde sono alte.

Il sabato si posticipa la gara tecnica fino ad ottenere condizioni di sicurezza, gli atleti del SUP TEAM SAVONA si trovano a dover affrontare le onde alte ma ne escono con ottimi risultati: Sara Oddera prima di categoria (over50), Paolo Nardini quarto di categoria (over50)

La domenica le condizioni del mare sono ancora brutte, si decide di accorciare il percorso della long distance per gareggiare in sicurezza, Sara con il suo SUP raggiunge la prima posizione over 50 e si classifica quarta assoluta nella categoria femminile.