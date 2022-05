Pallacanestro Alassio, Under 19 Gold seconda, minibasket e tanto altro durante la settimana

UNDER 19 GOLD: Difficile, sofferto ma meritato secondo posto

Al PalaRavizza arriva Pall. Levante, quarta in classifica, e a posizioni già acquisite per i play off la partita non conta molto ma i gialloblù vogliono legittimare il campionato al di sopra delle piu rosee aspettative fin qui disputato.

L'avvio alassino è ottimo e i gialloblù raggiungono il +7 ma da quel momento c'è un blackout da metà primo quarto all'intervallo che porta i genovesi a condurre con merito 31-35.

Il terzo quarto prosegue in equilibrio ed è nell'ultimo che Alassio riesce finalmente ad avere una reazione più nervosa che di gioco fino alla bomba finale di @leonardo_robaldo che chiude la contesa sul 61-58!!!

Terminiamo il campionato al secondo posto ma ora ci aspetta una semifinale difficilissima con l'altra compagine di ABC che a inizio stagione godeva dei favori del pronostico.. Vedremo se saremo ancora in grado di ribaltarli in una serie che sicuramente sarà molto complicata per noi!!!

ABC ALASSIO 61 - PALL. LEVANTE 58 (15-20; 31-35; 43-47)

ABC ALASSIO: Manzo, Robaldo 5, Massa, Mola 18, Fousfos 2, Lila 4, Venturini 7, Manfredi A. 6, Arrighetti 19, Dottore. All. Ciravegna



UNDER 15: Un inizio complicato rende difficile il recupero con Sestri pur provandoci con carattere

Al PalaCrocera di Genova si affrontano i gialloblù e Sestri.

L'inizio è tutto di marca genovese che è brava e scaltra ad approfittare di un metro arbitrale eccessivamente permissivo che determinerà le sorti della gara.

Con fatica ma meritatamente torniamo in partita adeguandoci all'arbitraggio, rimasto leggermente casalingo, arriviando a -8 al 27esimo minuto ma vuoi per alcuni nostri errori sia offensivi che difensivi, vuoi per la precisione degli avversari ci scoraggiamo e cediamo 82-50 per Sestri che vince con merito.

Il bilancio dell'annata, a parte una partita giocata male (capita), è positivo perché abbiamo disputato tantissime partite senza speculare a livello tattico pur trovado diverse avversarie che hanno fatto il contrario ma, nonostante ciò, siamo riusciti a giocarcela sempre anche se non abbiamo mai avuto come fine ultimo quello del risultato... Ben consci che ciò porterà i propri frutti alla lunga distanza.

BK SESTRI 82 - PALL. ALASSIO 50 (22-8; 42-24; 59-38)

ALASSIO: Vaccarezza 9, Montagna, Maffiola E. 4, Furia, Ravina, Donadio 2, Bozzolo 7, Maffiola A. 18, Digitali, Salem 6, Biraghi, Zerbone 4. All. Devia





UNDER 13 FEMMINILE: Bel sabato mattina in rosa con un bilancio in parità!!!

Terzo appuntamento stagionale per il gruppo under 13 femminile che va a Bordighera nell'ormai tradizionale triangolare in preparazione al prossimo anno!!!

Nella prima partita superiamo BordigheraVentimiglia con un canestro all'ultimo secondo mentre con Cestistica cediamo vuoi per la stanchezza vuoi per la bravura delle avversarie!

Si sta formando un bel gruppo considerando che oggi mancavano Margherita, Giorgia, Ilaria, Aurora e aspettiamo sempre nuove ragazze che vogliano provare... Vi aspettiamo e per oggi BRAVE TUTTE!!!



UNDER 13: Trasferta positiva con gli amici di AlbengaCeriale

La compagine gialloblu Under 13 scende in campo al PalaMarco e gioca una gara dove durante la partita è riuscita a crescrere, soprattutto nel fare le piccole cose dove ognuno ha cercato di mettersi al servizio della squadra.

AlbengaCeriale ha giocato una gara coriacea con buone collaborazioni che a tratti ci hanno messo in difficoltà; durante l'incontro siamo riusciti a incrementare il punteggio consolidando il primo posto in classifica.

Bravi tutti

Bk AlbengaCeriale 17 - Pall. Alassio 57





PROGETTO BELIEVE: Fantastica giornata dedicata al Basket e Minibasket Femminile

Pomeriggio in rosa ad Alassio con il minibasket che ha avuto un ospite d'eccezione: l'Istruttore Nazionale Maurizio Cremonini.

La partecipazione e' stata molto alta sia con il primo turno che ha accolto le Libellule (nate nel 2013-14-15) che con il secondo dove sono state protagoniste le Gazzelle (le più grandi) che hanno giocato, si sono divertite e hanno socializzare nel vero spirito minibasket!!!!

In contemporanea, ad Albenga, cinque nostre ragazze si sono allenate nel primo appuntamento per la Selezione Provinciale Femminile dedicata alle 2009-10.

BRAVE TUTTE.