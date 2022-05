Calcio. Il rammarico di Enrico Vella: "Quattro anni fuori dal giro, forse faccio ombra a qualcuno?"

A 64 anni, sia nel contesto tecnico che dirigenziale, si dovrebbe essere all'apice della maturità, ma più passa il tempo e più l'inattività che sto vivendo mi sta facendo passare la voglia di rimettermi in gioco, evidentemente il mio cognome dà fastidio a buona parte degli addetti ai lavori, dato che, non riesco a capacitarmi di come sia possibile che nessuna società della provincia di Imperia, nel quale sono ritornato a vivere da 7 anni, non mi voglia prendere in considerazione o per una panchina o per un ruolo dirigenziale, sia nel contesto delle prime squadre sia nel contesto del settore giovanile.