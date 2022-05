Calcio, Juniores Regionali. Ceriale e Albenga a caccia della finale, alle 16:00 i match di ritorno con Fezzanese e Athletic Albaro

E' il giorno della verità per le formazioni Juniores di Albenga e Ceriale.

Nel tardo pomeriggio odierno si saprà infatti se le squadre guidate da Marco Mambrin e Michele Bortolini riusciranno a staccare il pass per la finalissima regionale, sognando un incredibile derby.

Dopo i risultati dell'andata sembra partire con un leggero vantaggio il Ceriale, grazie allo 0-0 maturato nella gara di andata in casa della Fezzanese.

Il fischio d'inizio al Merlo è fissato alle ore 16:00.

Nel medesimo orario inizierà anche Athletic Albaro - Albenga.

I genovesi sono forti del 3-2 conquistato al Riva sabato scorso, ma i bianconeri hanno tutte le qualità per poter ribaltare il risultato, complice, perchè no, anche l'aiuto di qualche under che ben si è contraddistinto in Prima Squadra.