Rugby: tutti i riflettori si accendono sul Savona, biancorossi a caccia dell'impresa con il Rho

Con il Campionato Nazionale di Serie A ormai concluso l’interesse generale del rugby regionale si sposta su altri interessanti appuntamenti.

Il Savona allenato da Andrea Costantino, per esempio, è ancora in piena corsa per la promozione in Serie B; difficile ma non impossibile, ed il test di andata nella fase interregionale, che si gioca domenica a Cogoleto con i lombardi del Rho, garantisce un certo richiamo. Prosegue anche il Campionato riservato agli Under 19 con in palio la Coppa Mare e Monti con il Recco ancora in gara.

Questa domenica, inoltre, a Casella è in programma la sesta edizione del Torneo di minirugby Fave & Salame, organizzato dall’Amatori Genova. Gare riservate agli Under 7, 9, 11 e U13. Le società partecipanti oltre all’Amatori Genova ed alle altre liguri cioe’ Province dell’Ovest, Polisportiva CAP&S, CUS Genova, Superba e le Vespe CFFS Cogoleto ci saranno anche Gattico, Novi, Fossano, Cuneo Pedona, Lions Tortona e Lions Amaranto di Livorno. I Campionati degli Under 17 sono in pausa in quanto proprio questa domenica la Rappresentativa della Liguria di questa categoria (classi 2005/2006) prenderà parte a Piacenza al all’attività federale interregionale. Al campo Walter Beltrametti la Liguria sfiderà le altre rappresentative regionali della Toscana (11,30), del Friuli-Venezia Giulia (13,00) e dell’Emilia Romagna (15,30). Per la Liguria sono stati convocati: Stefano Pezzana, Tommaso Burlina, Filippo Nostro, Diego Gentile (CUS Genova), Federico Sberna, Alessio Romanu, Luca Sciallero ((Pro Recco), Yury Vitalievictch Litvin, Matteo Albarello, Daniele Santi, Andrea e Daniele Caminata, Brian Atzeni, Simone Cerfogli, Samuele Marchi, Edoardo Benvenuto (Province dell’Ovest), Luca Mordacci, Samuele Bocchia, Leonardo Piscopo, Davide Giovanni Saul Vignali, Christian Mico Traboco (R.C. Spezia) e Giorgio Montaldo (CFFS Vespe Cogoleto). Lunedì prossimo, 16 maggio, alle 9,30 al Padiglione Jean Nouvel della Fiera del Mare di Genova sono in programma i play off per il rugby inseriti nel contesto Multisport del Torneo Ravano – Coppa Paolo Mantovani. PLAY OFF1) L.GaraventaA, Thouar D, Thouar C. PLAY OFF2: Ist.Contubernio D’Albertis, De Amicis di Genova/Voltri, Daneo.

SERIE C/FASE FINALE/INTERREGIONALE PROMOZIONE

Gara di andata finale 1/2° POSTO Domenica H. 15,30

Savona – Rho (Campo Calcagno di Cogoleto arb. Letterio Scopelliti)

Gara di andata finale 3°/4° POSTO Domenica H.15,30

CUS Pavia – Cernusco (Campo Cravino di PV arb. Giuseppe Cilione)

SERIE C/GIRONE V° POSTO III Giornata Domenica H. 17,30

Amatori Genova – Parabiago (Comunale di Casella arb. Andrea Costa)

CLASSIFICA: Parabiago punti 5, Amatori Genova 4, R.C. Spezia 0.

SERIE C – COPPA MARE E MONTI – FASE SPAREGGI

Finale 9°/10° posto – gara di ritorno (domenica H.15,30)

Lions Tortona – Val Tanaro Campo Lia Gaggio’ di Alluvioni Cambiò/AL)

Andata 15/16 (1/4)

SEMIFINALI E FINALI 5° POSTO

Semifinale 1 gara di ritorno (domenica H. 15,30)

Province dell’Ovest – Collegno (Campo Marchesani di S. Colombano Certenoli arb. Matteo Anselmi)

Andata 37/15 (5/0)

Semifinale 2 gara di ritorno (domenica H.15,30)

CUS Genova – Moncalieri (Stadio Carlini-Bollesan/GE arb. Igor Balducci)

Andata 23/26 (1/5)

SERIE C – SEMIFINALI E FINALI PER IL 1° POSTO

Semifinale 1 gara di ritorno (domenica H. 15,30)

Monferrato – CUS Piemonte Orientale (Comunale di Pessione TO)

Andata 17/18 (1/4)

Semifinale 2 gara di ritorno (domenica H. 15,30)

Union Riviera – Volpiano (Campo Pino Valle Imperia arb. Jamal Kamili)

Andata 22/16 (4/1)

CAMPIONATO UNDER 19 II FASE INTERREGIONALE

COPPA MARE E MONTI

Semifinale 1 – domenica 15/5 H.12,30 Campo Marchesani a S. Colombano Certenoli GE (arb. Davide Borgo)

Pro Recco – Moncalieri

Semifinale 2 – domenica 15/5 h. 12,30 Campo Comunale di Settimo Torinese

FTGI Eridania - Biella