Calcio, Coppa Italia di Promozione. Soccer e Borghetto e Borgliasco all'atto finale, la webcronaca della finale del Gambino

SOCCER BORGHETTO - BOGLIASCO 2-2 (45' Carparelli, 46' Taku - 61' Ballari, 84' Pintus)

39' PINTUS! IL PAREGGIO DEL BOGLIASCO, COLPO DI TESTA PERFETTO ALL'INCROCIO, IL NUMERO NOVE HA PERO' POTUTO SALTARE INDISTURBATO

38' Allocca! Tiro dal limite che per Tanzella trova la deviazione comunque pericolosa di un compagno. Riparte dal fondo Metani

33' il Bogliasco sta provando a produrre il massimo sforzo. Poco più di dieci minuti alla fine

29' stavolta Pintus la porta la trova, Metani è bravissimo a chiudere la porta in uscita

25' Pintus di mette gamba e potenza, destro però ancora impreciso rispetto allo specchio difeso da Metani

24' ancora Ballari trova campo al limite, Metani rapido a bloccare in due tempi

22' ancora un cambio per i biancorossi. Problemi per Gagliardo, Mandraccia entra ad affiancare Piazza. Condorelli diventa terzino destro

19' cambio coraggioso per Brignoli che toglie Kacellari per Molina. 4-4-1 borghettino con Molina e Auteri esterni di centrocampo

16' BALLARI! LA RIAPRE IL BOGLIASCO! PIATTONE A RIMORCHIO CHE LASCIA IMPIETRITO METANI, CONCLUSIONE IMPARABILE.

15' Kacellari calcia con coraggio, mira imprecisa

10' ci crede Pintus che trova lo spiraglio a destra, grande conclusione che esce di poco alla destra di Metani

7' Poggi richiama Maggiora, entra Cimieri. Il mister chiama il passaggio al 3-4-3

6' svolta del match, doppio giallo ad Artiano. Soccer in 10

1' TAKU! SUBITO IL RADDOPPIO DEL SOCCER! INIZIATIVA FANTASTICA DEL TERZINO MANCINO, BOTTA INCROCIATA CHE PASSA SOTTO IL BRACCIO DI GIANROSSI. DIFESA DEL BOGLIASCO TROPPO PASSIVA

1' cambio nel Bogliasco, entra Orecchia al posto di Maghamifar

SECONDO TEMPO

48' la frazione si chiude con la bella uscita di Metani. Tempismo perfetto per il portiere biancorosso. Squadre negli spogliatoi

46' Auteri lezioso dopo l'ennesimo scivolone difensivo del Bogliasco. Conclusione di mezz'esterno debole e soprattutto fuori dallo specchio

45' saranno tre i minuti di recupero

45' CARPARELLI! IL SOCCER E' IN VANTAGGIO! PALLONE LUNGO GESTITO MALISSIMO DALLA RETROGUARDIA DEL BOGLIASCO! ARTIANO E BRAVO A TENERE BOTTA FISICAMENTE SERVENDO A CARPARELLI UNA PALLA SOLO DA SPINGERE IN PORTA!

40' partita tecnicamente fiacca. Cross di Taku pigro in area di rigore ma senza trovare alcuna deviazione

31' rischia Artiano per il contrasto con Poggi, punizione per il Bogliasco

28' intervento fuori tempo di Artiano su Manzi, inevitabile il giallo

23' poco da raccontare in questi minuti, poco fa un tiro cross ha attraversato tutto lo specchio di Metani. Ritmi non particolarmente elevati in questa fase

16' Pintus si gira in area nei pressi del limite dell'area piccola, bravo Metani ad uscire faccia in avanti e a togliere spazio alla battuta del centravanti

15' calcio da punizione dal limite per Poggi. La conclusione trova la deviazione di un compagno senza impensierire Metani

11' 4-3-1-2 per il Soccer Borghetto con Piazza affiancato in mediana da Condorelli e Kacellari. Davanti Auteri è alle spalle di Artiano e Carparelli

9' bello scambio al limite che favorisce il destro di Auteri, il destro sembra destinato in porta ma Gianrossi con la punta delle dita devia in corner!

6' il Soccer cerca molto l'ampiezza, ma a fascia invertita: cross di Gagliardo, Artiano anticipato in angolo

4' sfiora il vantaggio il Soccer Borghetto! Bell'iniziativa sulla fascia mancina di Taku, il cross scavalca Gianrossi ma il destro di Carparelli si spegne sull'esterno della rete

3' forza dai 25 metri Condorelli, mancino alto

2' calcio di punizione per il Bogliasco, spazza viola in corner. Un rientro prezioso per i biancorossi dopo mesi d'assenza

1' primo tempo

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Metani, Nardulli, Taku, Viola, Gagliardo, Piazza, Carparelli, Condorelli, Artiano, Auteri, Kacellari.

A disposizione: Vicinanza, Insolito, Mandraccia, Piazzai, Carta, Serra, Molina, Ferrando

Allenatore: Brignoli

BOGLIASCO: Gianrossi, Maggiora, Martire, Mahamifar, Manzi, Poggi, Altamore, Allocca, Pintus, Ballari Fanchini.

A disposizione: Valenti, Travaglino, Orecchia, Sanvito, Cocurullo, Cimieri, De Martino, Bagliano, Boschini.

Allenatore: Poggi