Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Al "Ruffinengo" il Pontelungo trionfa, superato 3-2 il San Cipriano!

PONTELUNGO - SAN CIPRIANO 3-2 (48' Guardone; 67'; 76' Sfinjari - 33' Sigona; 82' Olanda)

Cinque minuti di recupero

87' Esce l'autore del pari Guardone, dentro Giampà.

84' Siri batta nella mischia anche Montecucco, P., fuori Lalli

82' LA RIAPRE IL SAN CIPRIANO! Olanda ci prova da appena fuori area e spedisce il pallone sotto la traversa: ultimi 10 minuti di fuoco al "Ruffinengo"

78' Altro cambio per Zanardini, dentro Enrico per Gerini

76' TRIS PONTELUNGO!!! Palla in mezzo per Sfinjari che di testa manda sotto le gambe di Carbone da due passi

74' Cambia ancora mister Siri, fuori Paolessi dentro Montecucco A.

70' Conclusione di Vulpes fuori misura

68' Entra Chariq, lascia il campo Nardi

67' LA RIBALTA IL PONTELUNGO!!! Sfinjari entra in area e conclude in porta, la deviazione di un difensore fa schizzare il pallone che finisce in rete

65' Rischio in difesa per il Pontelungo, i granata si salvano in qualche modo

63' Primo cambio della sfida, esce Vicini ed entra El Atiki

57' MIRACOLO DI CARBONE! Caputo riesce ad entrare in area centralmente, il tiro del numero 6 granata è neutralizzato in modo prodigioso dal portiere biancoazzurro

48' PAREGGIO PONTELUNGO! Conclusione respinta da Carbone, sul pallone è lesto Guardone che insacca l'1 a 1

46' Inizia la ripresa, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Partita senza esclusione di colpi, nessuno tira indietro la gamba ma la sfida resta comunque molto corretta. Il San Cipriano trova un goal fantastico con Sigona che da fuori area manda il pallone sotto l'incrocio dei pali dove Rossi non può arrivare. Per la squadra di Zanardini altri 45 minuti per non veder sfumare un sogno, che già era andato in frantumi tre anni fa.

45' Termina senza recupero la prima frazione, la squadra di Siri va negli spogliatoi in vantaggio di un goal

44' Greco insacca da pochi passi ma la sua posizione è di off-side

40' Guida interviene duramente su Guardone, inevitabile il giallo per lui

33' VANTAGGIO SAN CIPRIANO!!! Palla in mezzo respinta di testa dal Pontelungo, sul pallone arriva Sigona che con un eurogoal manda la sfera all'incrocio dei pali e sblocca la finale!

32' Ammonizione per Caputo, fallo sulla trequarti per il Sanci

24' Occasionissima per il Pontelungo, conclusione in porta deviata da un difensore che a momenti inganna Carbone, il numero 1 genovesi si salva in due tempi

22' Olanda ci prova dopo una respinta della difesa, palla che finisce ampiamente sopra la traversa

20' Ancora Daddi lanciato in profondità, questo volta il numero 9 è in fuorigioco

15' Ritmi sostenuti in questo avvio, le due squadre dimostrano di voler vincere

8' Daddi da buona posizione non inquadra la porta

7' Merlo duro su Sfinjari, il direttore di gioco lo richiama

5' Prima conclusione del match: Olanda ci prova da fuori e scheggia il palo sinistro difeso da Ross

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

In gara secca tutto può succedere, Pontelungo e San Cipriano si giocano quest'oggi la Coppa Liguria di Prima Categoria sul neutro "Ruffinengo" di Legino. La formazione granata arriva da un brillante percorso, oltre che la qualificazione alla fase regionale dei playoff. Spareggi promozione che invece ha abbandonato la squadra di Siri, che proverà a chiudere al meglio questa stagione alzando un ambito trofeo.

PONTELUNGO: Rossi, Gerini (78' Enrico), Garibizzo, Greco, Calandrino, Caputo, Nardi (68' Chariq), Badoino, Daddi, Sfinjari, Guardone (87' Giampà).

A disposizione: Ferrari, Bovio, Paltrinieri, Perrier.

Allenatore: Zanardini.

SAN CIPRIANO: Carbone, Villa, Sigona, Guida, Merlo, Vargiu, Vicini (63' El Atiki), Paolessi (74' Montecucco A.), Vulpes S., Olanda, Lalli (84' Montecucco, P.).

A disposizione: Semino, Vulpes G., Pozzati, Lipani, Rosacco.

Allenatore: Siri.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari.

Assistenti: Sciutto di Novi Ligure e Doci di Savona.