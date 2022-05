Calcio. Pontelungo-San Cipriano, fuori i secondi: al "Ruffinengo" in palio la Coppa Liguria di Prima Categoria

Il lunghissimo tabellone della Coppa Ligura di Prima Categoria si concluderà questo pomeriggio al "Ruffinengo" di Legino, dove Pontelungo e San Cipriano si contenderanno il titolo al termine di un cammino lungo e faticoso, che non vedrà in campo nessuna delle cinque squadre promosse in Promozione.

Ingauni e genovesi si sono ritagliati comunque un ruolo di primo piano anche in campionato, centrando i playoff e, nel caso specifico della squadra di Zanardini, anche la final five regionale, partita già ieri con le prime due gare in calendario (vittoria esterna della Campese con il San Quirico e 1-1 tra Sporting Club e PSM Rapallo)

Proprio la Campese, sette giorni fa, ha estromesso il San Cipriano dalla corsa playoff, ma i biancocelesti hanno l'occasione per riscattarsi e salutare il 2021-2022 con un trofeo in bacheca.

Squadre in campo alle ore 16.45, racconto minuto per minuto su Svsport.it