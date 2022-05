Calcio. Promozione: un gol per tempo e il Via dell'Acciaio sbanca il "Levratto", Veloce ko 2-0 nell'andata dei playout

VELOCE - VIA DELL'ACCIAIO 0-2 (14' Albertoni, 76' Messina)

IL FINALE DAL "LEVRATTO": LA GARA D'ANDATA DEL PLAYOUT DI PROMOZIONE DEL GIRONE A SORRIDE AL VIA DELL'ACCIAIO, VELOCE BATTUTA 2-0 A DOMICILIO. Alla squadra di Frumento servirà un'autentica impresa nel match di ritorno per evitare la Prima Categoria

94' ultima chance dalla bandierina a favore dei savonesi, ma ha la meglio la difesa ospite

91' Rapetti riesce ad andare al tiro dal limite dell'area piccola, miracoloso Laganaro, aiutato anche dall'intervento sulla linea di Lo Stanco che nega l'1-2 alla Veloce

90' si andrà avanti fino al 94'

89' in contropiede va ancora vicino al 3-0 il team di Iozzi, a questo punto super favorito in vista del match di ritorno, in cui la Veloce sarà costretta a vincere con tre gol di scarto

88' Sofia cerca l'accorrente Soto Pesce, prodogioso recupero difensivo di Iraci che anticipa il numero venti granata

87' Giusto raccoglie una corta respinta della retroguardia azzurrogranata ma spara alle stelle. Si avvicina il 90'

86' Veloce vicina all'1-2, incornata perentoria di Vallerga che sfiora l'incrocio dei pali dopo una leggera deviazione della difesa ospite.

84' fischiato l'ennesimo fallo in attacco alla Veloce, manca lucidità al momento di battere a rete

82' Bonandin di testa non riesce ad indirizzare verso lo specchio il traversone di Vallerga, si salvano i genovesi

80' Lo Stanco a centrimetri dal tris, solo il palo gli nega il gol. Stanca e mentalmente in difficoltà la formazione di Frumento

78' inizia ora la girandola di cambi per mister Iozzi, esce Mboge, al suo posto Bevegni Fr.

76' IL RADDOPPIO DEL VIA DELL'ACCIAIO! Messina in diagonale fulmina Cerone, mazzata per la Veloce, ora sotto di due reti

75' Palumbo da fuori: non è un tiro, non è un cross, il portiere genovese lascia scorrere oltre la linea bianca

72' Sarpa per Incorvaia, è il quarto cambio ordinato da Frumento

71' altro traversone di Vallerga sul secondo palo, precisa chiusura aerea di Lo Stanco che favorisce l'intervento di Laganaro

70' Carta dalla distanza, collo pieno di controbalzo, ma Cerone non corre alcun rischio

65' Mboge si accentra e calcia di potenza, sfera sopra le reti che delimitano il "Levratto"

63' cerca di addormentare la gara la squadra di mister Iozzi, l'1-0 è un ottimo risultato in vista del match di ritorno in programma tra sette giorni

61' ammonito Palumbo, resta a terra Lo Stanco

60' triplo cambio per Frumento: entrano Giusto, Rapetti e Soto Pesce al posto di Diana, De Luca e Fanelli, che non gradisce molto la sostituzione...

59' traiettoria invitante che nessun compagno riesce a deviare al limite dell'area piccola, si arrabbia il capitano granata

58' punizione dal vertice dei sedici metri a favore della Veloce, ovviamente Vallerga sulla sfera

56' Sofia in diagonale da buona posizione, pallone troppo angolato che si perde sul fondo

51' è ripartita forte la squadra savonese nel tentativo di trovare l'1-1 il prima possibile, ma bisogna gestire anche le energie in una giornata caldissima

49' ancora Vallerga, bravo a scaternare la corsa di Fanelli sulla destra: cross basso in mezzo e provvidenziale deviazione di un difensore genovese che spazza in fallo laterale

48' tentativo dalla distanza ad opera di Vallerga, manca precisione e il pallone finisce alto

46' si ricomincia, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero le squadre vanno al riposo sul parziale di 1-0 a favore del Via dell'Acciaio, a tra poco per il racconto della ripresa

41' ci prova da fuori Messina, sfera alta, ma in questi minuti si aprono più spazi per le ripartenze dei genovesi

37' entrataccia in ritardo di Baratta, solo giallo per il terzino genovese, che ha rischiato grosso nonostante non ci fosse cattiveria nell'intervento su Vallerga

35' che occasione in ripartenza per il Via dell'Acciaio, rigore in movimento per Messina, conclusione debole e centrale controllata da Cerone

34' colleziona tiri dalla bandierina la Veloce, anche se manca sempre la zampata vincente in area azzurrogranata

30' più Veloce che Via dell'Acciaio in questa fase, i granata devono rimettere in piedi la partita prima dell'intervallo. Ricordiamo che ai genovesi, tra andata e ritorno, bastano due pareggi per passare al turno successivo e a condannare la squadra di Frumento alla Prima Categoria

28' De Luca resiste alla carica del diretto avversario e conclude a mezza altezza scaldando i guantoni di Laganaro, bravo a deviare in corner

25' Mboge converge da destra e calcia col mancino, conclusione strozzata che termina a lato della porta difesa da Cerone

23' Sofia in mezzo a tre avversari ottiene un altro tiro dalla bandierina, Veloce a caccia del pari dopo il gol subito

17' De Luca prova ad andarsene sulla sinistra, si salva Lo Stanco in qualche modo che concede angolo ai savonesi. Sugli sviluppi viene poi fischiato un fallo in attacco a Fanelli sul portiere Laganaro

14' ALBERTONI! Punizione rasoterra che beffa barriera e portiere, Via dell'Acciaio avanti al "Levratto", 0-1

13' punizione dal limite a favore dei genovesi, occasione su calcio piazzato per il V.d.A

12' Vallerga ancora dalla bandierina, spazza via Temperini che fa ripartire i suoi

6' arriva anche il primo angolo della gara a favore della Veloce, rimedia in qualche modo la difesa di mister Iozzi

4' avvio convinto da parte dell'undici di casa, destro da fuori di Incorvaia che termina di poco a lato. Giornata estiva al "Levratto", sole pieno e temperatura percepita sopra i 30 gradi

1' si parte! Competo bianco per la Veloce, divisa granata per i genovesi

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VELOCE: Cerone, Incorvaia, Cosentino, Vallerga, Apicella, Bonandin, Fanelli, Palumbo. Sofia, De Luca, Diana

A disposizione : Piovano, Testori, Sarpa, Zecchino, Viti, Giusto, Polito, Rapetti, Soto Pesce



Allenatore : Frumento

VIA DELL'ACCIAIO: Laganaro, Lo Stanco, Baratta, Temperini, Iraci, Albertoni, Mboge, Balayoko, Messina, Bevegni Fi., Carta

A disposizione : Bosio, Gualtieri, De Simone, Camara, Pesce, Bencivegna, Bevegni Fr.