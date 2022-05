Calcio. Serie D, ultima giornata: il Vado per evitare spiacevoli sorprese, contro il Sestri Levante basta un punto per blindare la salvezza

Quarantasette punti in classifica alla vigilia dell'ultimo turno di campionato, praticamente il doppio rispetto alla passata stagione, ma il Vado dovrà sudarsi ancora la salvezza diretta al "Chittolina" contro il Sestri Levante.

Un finale di stagione che i rossoblu, protagonisti di un cammino nel complesso positivo e di livello sicuramente superiore ripensando al recente passato, non vogliono fallire, evitando bocconi amari difficili da digerire.

Basterà non perdere contro i "corsari" di mister Fabio Fossati, tranquilli a metà classifica ma con soli quattro punti in più rispetto a Cirillo e compagni, a testimonianza dell'anomala quota salvezza necessaria quest'anno a blindare la permanenza in D.

Testa bassa sul rettangolo verde del "Chittolina", ma un orecchio sarà rivolto anche al "Comunale" di Sanremo, dove il Ticino sarà costretto a vincere (sperando in un contemporaneo ko del Vado) per centrare la salvezza diretta e spingere ai playout la formazione rossoblu.

Il programma: