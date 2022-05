Calcio. Vado, adesso c'è anche la matematica! Il 2-2 con il Sestri Levante vale la permanenza in Serie D

VADO-SESTRI LEVANTE 2-2 (38' rig. Costantini, 83' Lo Bosco - 12' Cirrincione, 92' Mesina)

TRIPLICE FISCHIO FINALE! IL VADO PUÒ FINALMENTE FESTEGGIARE LA SALVEZZA, IL 2-2 COL SESTRI VALE LA PERMANENZA IN SERIE D

47' MESINA FISSA IL FINALE SUL 2-2, diagonale in corsa che trafigge Cirillo

45' ultimi cambi da una parte all'altra, saranno quattro i minuti di recupero

38' LO BOSCO! 2-1 VADO! Il solito Costantini pesca sul secondo palo Anselmo, che resiste alla carica del diretto marcatore e appoggia di testa al vertice dell'area favorendo la zampata del capitano rossoblu, è il gol che blinda la salvezza!

31' pregevole giocata di capitan Lo Bosco in mezzo a tre avversari, ammonito Parlanti

28' Vado vicinissimo al 2-1: pallone splendido di Costantini a pescare Lo Bosco, sinistro in diagonale di prima intenzione salvato miracolosamente da Daniello sulla linea prima dell'intervento di Anselmo

25' girata di Grosso sul corner battuto da sinistra, Cirillo fa sua la sfera

22' Filtrante per Lo Bosco, in uscita Tozas gli chiude lo specchio e l'attaccante ex Sanremese non centra la porta.

14' Secondo cambio tra le fila ospiti mentre la partita sta vivendo una fase stagnante nei ritmi e nelle occasioni: fuori Pane, in campo Chella.

10' Mister Fossati opta per la prima sostituzione: out Gualtieri infortunato, al suo posto Ferretti.

7' Discesa sulla destra di Parlanti, cross a cercare Marzi ma Cirillo in uscita alta anticipa il numero dieci levantino.

1' Nessuna sostituzione nell'intervallo per i due tecnici, si parte.

SECONDO TEMPO



45'+1' Calcio d'angolo per il Vado che Cirillo smanaccia non benissimo, palla che arriva vicino a De Bode che però non riesce a controllarla. Si chiude qui la prima frazione.

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.

42' Parlanti gioca un'ottima palla a premiare l'inserimento di Marzi, para la sua conclusione Cirillo.

38' PAREGGIO VADO! Capra atterrato in area da Gualtieri (ammonito), il signor Lingamoorthy indica sicuro il dischetto da cui poi si presenta Costantini. Portiere spiazzato ed è 1-1.

36' Ottima chance per calciare sui piedi di Lo Bosco, ma un eccesso di altruismo verso Anselmo che non riesce ad agganciare fa sfumare il tutto.

33' Esce di gran carriera dal forcing vadese il Sestri. In campo aperto è 3 contro 2 ma il rientro di Lagorio è provvidenziale per fermare l'assist di Gualtieri verso un compagno.

29' Cambia mister Solari: in campo Costantini al posto di Brero, si resta a 3 dietro abbassando Casazza sulla linea dei difensori.

28' Troppo disinvolta nel palleggio la difesa del Vado, De Bode perde palla ed è costretto a commettere fallo per evitare che Mazi andasse in area da solo: ammonito l'ex Juve Stabia.

26' Tentativo non troppo convinto di testa per Capra su cross dalla trequarti di Giuffrida, palla a lato.

24' Intervento in scivolata senza fronzoli di Brero, il difensore vadese è il primo ammonito dell'incontro.

21' Gran botta di Cenci dalla distanza, Tozas con le mani unite respinge.

20' Parapiglia in area vadese, Daniello prova il tap in ma viene murato dalla difesa rossoblu savonese che poi libera.

17' Altra conclusione pericolosa del Sestri con Marzi che sbuca tra i centrali avversari e calcia, para a terra Cirillo.

13' Risponde subito Capra con una conclusione morbida a giro, Tozas non si fa fregare dalla traiettoria arcuata e alza in angolo.

12' SESTRI LEVANTE IN VANTAGGIO! Conclusione fulminea di Cirrincione che lascia di sasso Cirillo.

10' Azione elaborata dei vadesi fino al cross di Anselmo per Lo Bosco il cui controllo, nel cuore dell'area avversaria, non è dei migliori.

5' Anselmo cerca e trova l'inserimento in area di Lo Bosco, controllo che per il direttore di gara è però falloso.

2' Primo affondo corsaro a cercare timidamente Mesina, Tinti interviene in anticipo e libera senza difficoltà.

1' Dopo alcuni minuti di attesa per la sincronia con gli altri campi, si parte.

PRIMO TEMPO

Manca un ultimo sforzo, un solo punto al Vado per brindare alla salvezza in quest'ultima giornata di Serie D ed evitare il girone infernale dei play out.

Al "Chittolina" un Sestri Levante già salvo ma giovane, voglioso e pronto senza dubbio a mettere in mostra i propri talentini guidati da un Fabio Fossati profondo conoscitore del calcio locale e il cui nome non può che rimandare all'ultimo vero miracolo del savonese: la promozione in C dell'Albissola.

Massima concentrazione quindi per la truppa di Matteo Solari, decisa a meritarsi sul campo la conferma in quarta serie anche per la prossima stagione.

Ecco le scelte dei due tecnici

VADO (3-5-2): Cirillo; Brero, De Bode, Tinti; Casazza, Cenci, Giuffrida, Lagorio, Anselmo; Capra, Lo Bosco.

A disposizione: Ghizzardi; Nicoletti, Favara, Cattaneo, Bonanni, Della Rossa, Napolitano, Aperi, Costantini.

Allenatore: M. Solari

SESTRI LEVANTE: Tozas; Gualteri, Podda, Pane, Grosso, Maffezzoli, Parlanti, Daniello, Mesina, Marzi, Cirrincione.

A disposizione: Salvalaggio; A. Bianchi, Nenci, Chella, Masini, Marrale, Ferretti, Marquez, S. Bianchi.

Allenatore: F. Fossati

Arbitro: Lingamoorthy di Genova