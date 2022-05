Il raptus e la maxi rissa: minuti di autentica follia al Gambino durante Soccer Borghetto - Bogliasco (VIDEO)

E' stato con tutta probabilità l'episodio più cruento che ha coinvolto il calcio dilettantistico nel corso della stagione in corso.

La partita, nonostante le tre espulsioni per i biancorossi, ha percorso infatti i binari di una sostanziale correttezza per tutti i 120 minuti, ma la classica provocazione in tribuna ha innescato (a cinque minuti dal novantesimo) l'incredibile parapiglia.