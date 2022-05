Pallanuoto. La Pro Recco vince anche alla Zanelli. Per la Rari Nantes Savona resta aperta la strada Champions

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, sabato pomeriggio, con la Pro Recco, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 2^ giornata delle Semifinali 1°/4° posto dei Play Off del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022. 9 a 7 è stato il risultato finale della partita, in favore degli ospiti. I savonesi, nonostante l’assenza del capitano Valerio Rizzo, squalificato, hanno tenuto testa al Recco fino alla fine del terzo tempo con un gioco spumeggiante, terminando le prime due frazioni di gioco in vantaggio e la terza in parità. Da segnalare uno strepitoso Francesco Massaro a difendere la porta savonese ed una grande prova di cuore ed agonismo di tutti i ragazzi di Alberto Angelini che hanno ceduto solo nell’ultimo tempo di fronte alla imponente corazzata recchellina.

Afferma l’attaccante Matteo Iocchi Gratta: “Mi spiace perché abbiamo fatto una grande partita e costretto i campioni d’Europa in carica a seguire il nostro ritmo. Ora abbiamo questi cinque giorni per prepararci e giocarci l’accesso ai preliminari di Champions League. Stiamo tutti bene quindi ci proveremo fino all’ultimo”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 1^ giornata delle Semifinali 3°/4° posto dei Play Off del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022 in programma sabato 21 maggio. I biancorossi affronteranno la perdente dell’altra Semifinale tra A.N. Brescia e Pallanuoto Trieste che mercoledì 18 maggio dovranno giocare Gara 3.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – PRO RECCO 7 – 9

Parziali (4 – 3) (1 – 1) (1 – 2) (1 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 1, Vuskovic, Molina Rios, Urbinati, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Fondelli 1, Iocchi Gratta 2, Maricone, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki, Figlioli 1, Younger 2, Bertoli, Presciutti N., Echenique 2, Ivovic 1, Cannella, Aicardi 2, Hallock, Negri.

Allenatore Sandro Sukno.

Arbitri: Alessia Ferrari di Genova e Alessandro Severo di Roma

Delegato Fin : Gianluca Fassino di Torino.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 10

PRO RECCO: 6 / 13.

Note:

Spettatori : 250.

Usciti per 3 falli : Bertoli (Recco) a 2’03” dalla fine del 4° tempo.

A 5’22” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 0,00 dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.