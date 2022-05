Calcio, Vado. La conferenza di fine anno. Solari: "48 punti non sono pochi". Il ds Tarabotto: "Soddisfatto del risultato finale, ma ci sono dei però.." (VIDEO)

La nuova stagione del Vado inizierà ad essere tratteggiata presto, probabilmente già nelle prossime 24 ore.

Così il direttore sportivo Luca Tarabotto ha lasciato intendere nel corso della conferenza di fine stagione, avvenuta nel ventre del Chittolina dopo il 2-2 con il Sestri Levante.

Per mister Solari, intervenuto insieme a Gianluca Olivieri, il bilancio resta altamente positivo, complici le difficoltà riscontrate durante l'annata.

Il ds rossoblu ha voluto al contempo però evidenziare le ragioni per le quale determinati ostacoli si sono presentati davanti alla squadra, invitando anche il tecnico a un confronto più aperto tra le parti.

In soldoni, mister Solari resterà sulla panchina rossoblu? Non è da escludere, ma ogni soluzione sembra essere percorribile da quanto è emerso dalla conferenza, anche un possibile distacco.

E' verosimile che società e tecnico si parleranno nelle prossime ore per decidere se unire ancora le forze per puntare al consolidamento del club in quarta serie.