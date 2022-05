Una buona partenza e poi il gol subìto da calcio piazzato ha condizionato in maniera pesante la partita e probabilmente le chances di salvezza della Veloce.

Il tecnico Ermanno Frumento è ben consapevole delle ridotte possibilità di mantenere la categoria dopo la sconfitta per 2-0 subìta al "Levratto" dal Via dell'Acciaio, ma l'allenatore granata non vuole lasciare nulla di intentato in vista del ritorno.