Atletica. Marcell Jacobs ancora a segno a Savona! Il campione olimpico vince i 100 metri con un discreto 10"04

Non ha brillato così come ci si attendeva alla vigilia, ma il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs ha lasciato ancora una volta il segno al Meeting di Savona.

L'azzurro, dopo aver vinto in scioltezza la batteria con il crono di 9"99, ha dominato la finale davanti all'ivoriano Cissè e al francese Vicaut, pur chiudendo la gara sopra i 10 secondi (10"04 con vento praticamente nullo).

Dopo un discreto scatto al via, l'oro di Tokyo 2020 non è riuscito a prendere grande velocità nel finale, mostrando una condizione fisica non ancora al top dopo i noti problemi gastrointestinali patiti nelle ultime settimane.

Soddisfatto a metà il campione azzurro, alla prima uscita ufficiale dell'anno nella gara regina, che punta dritto all'evento clou della stagione, i Mondiali negli Stati Uniti in programma a luglio.

"Esco un po' amareggiato non tanto per il tempo, perché abbiamo portato a casa una vittoria contro avversari di valore, quanto per le sensazioni di come mi sono mosso" ha affermato l'italo americano ricordando come fosse la prima gara dopo i problemi fisici che gli avevano impedito di partecipare all'evento di Nairobi.

L'appuntamento della Fontanassa resta comunque tra i suoi preferiti: "Mi ha sempre portato o un 'personal best' o comunque l'inizio di una bella stagione, l'anno scorso la migliore della mia carriera, però sono molto affezionato a questa pista".