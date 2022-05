Ancora un futuro nel calcio per Simone Marinelli? Tanti club e tifosi si sono messi in contatto con il better savonese

La notizia delle dimissioni di Simone Marinelli dalla presidenza del Savona ha fatto alzare inevitabilmente le antenne a numerose società del comprensorio ponentino ligure.

Tanti club si sono infatti mossi per provare a coinvolge nuovamente il better savonese all'interno del mondo calcistico.

Anche sui social network gli inviti da parte dei tifosi non sono mancati: da Albenga, passando alla Campese, si sono registrati numerosi apprezzamenti per l'ormai ex numero uno degli Striscioni.

Girando per Savona e dintorni, non è stato difficile trovare Marinelli in compagnia di volti noti del calcio locale, anche solo per una testimonianza di amicizia, ribadita a più riprese nel corso della stagione, come avvenuto ad esempio con la dirigenza della Carcarese.

Resta da capire se Marinelli avrà l'intenzione di rimanere nel calcio dopo la traumatica rottura con i biancoblu e anche come gli Striscioni intenderanno ristrutturare il proprio assetto societario.

Si parla di un tentativo di ricucitura tra le parti ma chi ha avuto modo di parlare con l'ex presidente pare lo abbia trovato particolarmente risoluto e deciso nell'interrompere la propria esperienza alla guida del vecchio delfino.