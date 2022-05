Calcio, Vado. Filtrano già i primi nomi in caso di mancata conferma di Solari

Luca Tarabotto non è mai stato particolarmente conciso in conferenza stampa, ma nel linguaggio calcistico, quando la risposta si fa particolarmente lunga e articolata, il significato di quest'ultima tende più al no che al sì.

Nel corso delle ultime settimane non è mai emersa chiaramente da parte della società della società rossoblu di confermare mister Matteo Solari e, a meno di sorprese nel colloquio che avverrà nei prossimi giorni, è difficile pensare alla permanenza dell'allenatore sulla panchina del Chittolina.

Tanto che alcuni nomi sui possibili successori sono già emersi. Indiscrezioni di maggio, nulla di definitivo sia chiaro, però i nomi di Alberto Ruvo, ex tecnico del Sestri Levante, e di Marco Didu, allenatore del Chieri, sono rimbalzati tra i corridoi dello stadio rossoblu con un certo apprezzamento. Nelle scorse ore è circolata anche la voce di un incontro a strettissimo giro di posta con Vincenzo Cammaroto, ex vice di Luca Tabbiani e alla guida del Sestri Levante nella prima parte della stagione.

Stessa cosa anche per Gennaro Ruotolo e Mario Bortolazzi, due fedelissimi di Aldo Spinelli: i due ex giocatori del Genoa erano infatti attesi domenica sulle tribune del Chittolina, pur non palesandosi, insieme a "u sciu Aldo", Silvano Siri ed Elio Signorelli.

Opzioni al momento sullo sfondo, ma che potrebbero prendere rapidamente quota nel caso l'impegno dell'imprenditore genovese all'interno del Vado dovesse farsi più incisivo.