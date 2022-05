Calcio, Spotornese. Avanti con mister Calcagno, la dirigenza si arricchisce con Luca Lasio e in mediana arriva Alessandro Greco

Dopo aver smaltito la delusione della finale playoff persa al 116 minuto dei tempi supplementari contro la Priamar, la Spotornese calcio non ha perso tempo e si è gettata a capofitto sulla nuova stagione che sta per partire.

Il primo dei due colpi è Luca Lasio (DS dell'Altarese nella passata stagione ) , classe 83 e spotornese di nascita, grande appassionato di calcio che andrà a lavorare a braccetto con il noto dirigente bianco-azzurro Massimo Peluffo, con l'intento di rinforzare ulteriormente una rosa già forte e competitiva per quanto dimostrato nello scorso campionato. L'operato di Luca non è passato sotto traccia nella scorsa stagione, tanto da volerlo da subito inserire nel tavolo tecnico di lavoro.

Centrocampista classe 99, cresciuto nelle giovanili del Vado, giocatore completo , abile nella costruzione del gioco e nell'interdizione e che ritroverà quello che è stato il suo tecnico a Varazze, Luca Calcagno. Battuta la concorrenza di molte squadre del territorio e di categorie superiori, motivo di grande orgoglio per la società bianco-azzurra e segno che il lavoro portato avanti dai dirigenti e dai tecnici in questi due anni è importante e riconosciuto.

Per quanto riguarda le riconferme per la prossima stagione sono già stati effettuati i colloqui con quasi tutta rosa, con ovviamente l'intento di ripartire dai ragazzi protagonisti di una stagione straordinaria , rispettando ovviamente ,se qualcuno, per motivi personali o per vedute diverse volesse fare nuove esperienze con maglie diverse.