Softball: lo Star Cairo archivia la quarta giornata con una vittoria e una sconfitta

Soddisfazione a metà per il Softball Star Cairo che chiude con una vittoria e una sconfitta la quarta giornata del campionato di serie B sul diamante dell’Avigliana Bees.

Le gare sono state combattute e ricche di emozioni, contro una squadra temibile con cui il Cairo si contende il primo posto nel girone (ad oggi occupato dalle cairesi).

La prima partita si è conclusa con il punteggio di 6 a 4 a favore dell’Avigliana, complici la poca attenzione difensiva e la poca efficacia in attacco. La seconda partita invece comincia con tutt’altre intenzioni e grazie all’ottima prestazione della lanciatrice Agnes Ortolan e alla ritrovata intensità offensiva trascinata dalle battute valide di Paola Vassallo e Giorgia Fratini, la gara finisce con il punteggio di 13 a 5 per manifesta superiorità.

Il prossimo impegno per lo Star Cairo sarà Domenica 22 Maggio dalle ore 11 sul diamante di casa in Via XXV Aprile contro le Rookies Genova.