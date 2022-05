Podismo. Triplo menu per la Run for Whales: mezza maratona, 10 km e Family Run

Proseguono le iscrizioni alla Run for the Whales, in calendario il prossimo 18 giugno a Sanremo. In programma tre gare: mezza maratona, 10 Km e Family Run.

Intanto è stata formalizzato il gemellaggio con la Semi Marathon internazionale di Nizza (www.nicesemimarathon.com) in programma questo fine settimana. Per tutta la durata dell’Expo della gara francese (aperto da oggi a domenica), che richiama ogni anno migliaia di partecipanti, è infatti presente una postazione della Run for the Whales. Un interscambio volto alla promozione del territorio e per far conoscere la gara di Sanremo, storicamente apprezza anche da molti podisti provenienti da oltre confine.

Un altro gemellaggio è quello con Monaco, grazie al quale durante le premiazioni della Run for the Whales verranno consegnati alcuni biglietti omaggio per assistere al meeting internazionale di atletica leggera Herculis, inserito nel circuito della Diamond League (www.monaco.diamondleague.com), del 10 agosto 2022.

Intanto è stata presentata la canotta ufficiale della Run for the Whales 2022, che riceveranno tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 maggio tramite il sito ufficiale della manifestazione www.runforthewhales.it

La Run for the Whales è presente anche su Facebook (@runforthewhales), Instagram (sanremo.marathon) e Twitter (@sanremomarathon).