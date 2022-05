Calcio, Coppa Liguria. Vadino e Atletico Internazionale si contenderanno la finale il 1 giugno

E' stata ufficialmente ratificata la data (oltre che l'orario), della finale di Coppa Liguria tra il Vadino e l'Atletico Internazionale.

Ancora una volta sarà lo stadio "Gambino" di Arenzano il teatro dell'ultimo atto delle competizioni di Coppa.

Il match sarà disputato mercoledì 1 giugno, con il fischio d'inizio alle ore 20:00.

Un'opportunità non da poco per la squadra di Alessandro Giunta, che, in caso di successo, realizzerebbe addirittura il double alla sua prima stagione completa sul rettangolo verde.