Calcio, Juniores. E' il giorno della finale: alle 17:30 l'Albenga sfida la Fezzanese sul neutro di Molassana

Sarà una giornata che a conti fatti varrà un'intera stagione, ma che non andrà a intaccare l'ottimo percorso portato a termine dalle squadre guidate dai tecnici Mambrin e Rolla.

Stasera, a ridosso del tramonto, il Comitato Regionale Ligure decreterà infatti la squadra vincitrice del campionato Juniores di Eccellenza, arrivato all'ultimo atto dopo una cavalcata quasi infinita.

A portare alti i colori della provincia di Savona ci sarà l'Albenga, capace di sfruttare le difficoltà stagionali per mettere in risalto un parco giovani di assoluto livello e che, a patto di costruire un organico competitivo, potrebbe davvero regalare non poche soddisfazioni alla prima squadra bianconera.

Attenzione però alla Fezzanese, capace nel doppio confronto in semifinale con il Ceriale di bagnare le polveri a una squadra ben organizzata come quella di Bortolini.

I verdi possono contare su una coppia centrale solida, una corsia mancina molto efficace e mezzi tecnici importanti sul fronte offensivo, fattori che non difettano nemmeno all'Albenga, capace di abbinare qualità e presenza atletica su tutto il fronte del campo.

Il match verrà disputata sul campo neutro di Molassana, con il fischio d'inizio fissato alle 17:30. In caso di parità saranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore.