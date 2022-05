Calcio, Juniores Nazionali: serve il colpo esterno a Vado e Ligorna per continuare la marcia scudetto

Come ogni tarda primavera è arrivato il momento per le formazioni partecipanti al campionato Juniores Nazionale di concorrere per il titolo tricolore.

I rossoblu saranno di scena a Chieri, in casa di una delle società più continue a livello giovanile nel corso degli ultimi anni (ne sa qualcosa il Savona). Per passare il turno i vadesi dovranno necessariamente prevalere almeno entro i tempi supplementari, altrimenti il risultato di parità premierà i padroni di casa.

Match in trasferta anche per il Ligorna in casa del Bra, con le medesime dinamiche regolamentari. I giallorossi nel doppio confronto durante il campionato hanno pareggiato 0-0 il Liguria e vinto di misura al Bravi, ma dalle 16:00, per tutte e quattro le squadre, si aprirà un nuovo capitolo.