Rugby: è già vigilia per il Savona, domani il ritorno della finale interregionale con il Rho

La stagione agonistica volge ormai verso la fine, anche se gli appuntamenti per il rugby ligure non mancano di certo. Un inedito evento tra l’altro si svilupperà grazie al I° Memorial “Lele Remaggi” di beach rugby, organizzato dal nostro Comitato, riservato alla categoria Under 11 con club provenienti da cinque regioni ed esattamente dal Piemonte, Alba e Cuneo, dalla Lombardia, Bergamo e Treviglio, dall’Emilia Romagna, Piacenza e Cesena, dalla Toscana, Valdarno e Titani di Viareggio ed ovviamente dalla Liguria con Pro Recco, Province dell’Ovest ed Amatori Genova. Il torneo si svolgerà a Chiavari alla “Spiaggetta” con gare al sabato mattina e pomeriggio e una seconda fase alla domenica mattina.

Intanto il Savona continua a gareggiare nelle fasi più delicate del Campionato di Serie C e domenica avrà l’opportunità di ottenere l’accesso alle fasi finali nazionali per la promozione in Serie B. In caso di affermazione con i lombardi del Rho i biancorossi della “Torretta” si giocheranno il tutto-per-tutto nelle due domeniche del 5 e del 12 giugno. In dirittura d’arrivo anche i campionati giovanili con confronti piuttosto interessanti per gli Under 17 delle Province dell’Ovest, in gara ad Asti con i pari età del Monferrato, nel girone 1 della Conference.





SERIE C/FASE FINALE/INTERREGIONALE PROMOZIONE (domenica H. 15,30)

FINALE 1/2 POSTO – GARA DI RITORNO

Rho – Savona (Molinello/Rho arb. Carrubba S.) andata 20 – 21 (punti 1-4)





FINALE 3/4 POSTO – GARA DI RITORNO

Cernusco – CUS Pavia (Comunale/Cernusco arb. Fioravanti I.) andata 19 – 24 (punti 1-4)





CAMPIONATO UNDER 19 II FASE INTERREGIONALE

COPPA MARE E MONTI

Finale 3/4 posto gara unica domenica H. 12,30

Biella – Moncalieri (Stadio del Rugby/Biella arb.)

UNDER 17 CONFERENCE GIRONE 1 INTERREGIONALE III GG.

CUS Milano – Amatori&Union Milano (sabato H. 18,00)

Parabiago – A.S.R. Milano (sab. H. 18,00)

Unione Monferrato – Province dell’Ovest (Cittadella del Rugby/Asti dom. H. 12,00 arb.)

Junior Brescia – CUS Torino (dom. H. 12,00)

CLASSIFICA GENERALE:

Junior Brescia punti 34, Amatori&Union Milano 33, Unione Monferrato 24, CUS Milano 19, Province dell’Ovest 18, ASR Milano e Parabiago 16, CUS Torino 4.

UNDER 17 CONFERENCE GIRONE 2 INTERREGIONALE III GG.

Calvisano – Franciacorta (dom. H. 11,00)

Amatori Genova – Rho (dom. H.11,00 Campo Comunale di Casella arb. Balducci I.)

Velate – Biella (sab H,18,00)

Como – Savona (sab. H. 18,00 Campo Belvedere/Como)

CLASSIFICA GENERALE:

Calvisano punti 40, Franciacorta 36, Rho 26, Velate e Biella 20, Amatori Genova 12, Savona 4, Como punti 3.





CAMPIONATO UNDER 17 II FASE INTERREGIONALE COPPA MARE E MONTI

SEMIFINALI 1/4 POSTO – GARE DI RITORNO

VII Torino – Alessandria (sab. H 16.30 Comunale arb. Sardino A.)

andata 20 – 0 (punti 5-0)





UR Riviera – Ivrea (sab. H 17.30 Pino Valle/Imperia arb. Cassinelli I.)

andata 12 – 38 (punti 0-5)

SEMIFINALI 5/8 POSTO – GARE DI RITORNO

Collegno – Pro Recco (dom. H 12.00 Certezza/Grugliasco arb. Mencarelli A.)

andata 0 – 20 (punti 0-5)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA – UNDER 13

(Dom. H.10.00 Carlini-Bollesan/GE org. CUS Genova)





BEACH RUGBY/GIOVANILE UNDER 11

Spiaggetta Beach Club Corso Valparaiso/Chiavari

Sabato 10,00 – 12,00 e 16,30-18,30

Domenica 10,00 – 12,00