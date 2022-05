Pallapugno: tutti i risultati del fine settimana, dalla Serie A ai campionati giovanili

PALLAPUGNO Nella Serie A Banca d'Alba-Egea arriva il primo verdetto della stagione: la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, grazie alla vittoria per 5-9 a Cuneo con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano, chiuderà matematicamente al primo posto della classifica il girone d'andata, conquistando l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Le altre tre semifinaliste della competizione parallela al campionato si conosceranno soltanto dopo le partite della nona giornata, in programma da giovedì 26 a domenica 29 maggio.

Le più accreditate sono l'Araldica Castagnole Lanze e la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo, che si trovano appaiate in seconda posizione a due lunghezze dai cortemiliesi campioni d'Italia. Gli astigiani di Cristian Gatto hanno mancato l'occasione nel match di Dolcedo, dove sono stati sconfitti 9-7 dall'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, lasciandosi agganciare dalla la quadretta di Santo Stefano Belbo capitanata da Enrico Parussa, che si è imposta 5-9 con la formazione di Dogliani capitanata da Paolo Vacchetto.

Nel gruppo di cinque formazioni a quattro punti, oltre all'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, all'Acqua San Bernardo Subalcuneo, e alla Virtus Langhe, ci sono anche la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino, che si è aggiudicata "a tavolino" (9-0) l'incontro con la Alusic Merlese per il forfait medico dato dal proprio capitano Gilberto Torino, e la Bormidese di Davide Dutto, che ha espugnato il Mermet di Alba, superando 3-9 la Pallapugno Albeisa, scesa in campo ancora con il capitano della Serie C1, Federico Alessandria, al posto dell'infortunato Bruno Campagno. Alusic Merlese e Pallapugno Albeisa chiudono la classifica, rispettivamente, con due e un punto.

Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo e Araldica Castagnole Lanze 5, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bormidese, Roero Isolamenti Canalese e Virtus Langhe 4; Alusic Merlese 2; Pallapugno Albeisa 1.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Ottava giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia 5-9

Pallapugno Albeisa-Bormidese 3-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Roero Isolamenti Canalese-Alusic Merlese 9-0 forfait medico

Virtus Langhe-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 5-9



CLASSIFICA e PROSSIME GARE