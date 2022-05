Ad Alassio si gioca la “Partita del Secolo” in memoria di Piero Gaggero: scuole, squadre del territorio e grandi campioni

Sta per giocarsi la “Partita del Secolo”: ad Alassio venerdì 27 maggio alle 15 presso lo stadio comunale Sandro Ferrando.

La “Partita del Secolo” sarà un torneo di calcio che vedrà coinvolte più generazioni di calciatori, con 4 squadre del territorio che si sfideranno: Liceo Giordano Bruno di Albenga, Liceo don Bosco di Alassio, Story Auxilium e Story Villanovese d’Albenga. Inoltre, la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport, come Evaristo Beccalossi, Diego Fuser, Luigi Gualco, Marco Osio e Angelo Bonfrisco. L’evento sarà presentato da Marco Dottore di Tgevents television ed eccezionalmente da don Gabriele Maria Corini.

“Siamo molto contenti di quanto siamo riusciti a fare, in collaborazione con Aga (Associazione Giovani Alassio) e coadiuvati da Luca Galtieri – raccontano i rappresentanti del Liceo G. Bruno, Pietro Gianetti e Andrea Cenere -, perché non è un semplice torneo, ma un vero proprio evento con ex giocatori di serie A, telecronisti d’eccezione e di professione, arbitri di livello internazionale, che vedrà inoltre l’intervento della Banda di Alassio diretta dal maestro Giovanni Puerari”.